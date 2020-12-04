Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Elvan, "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.