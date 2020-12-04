SON DAKİKA! Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Altın alınır mı? Dünyaca ünlü yatırımcı ‘Heyecan verici’ diyerek beklentilerini açıkladı!

"TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ BİR ÜLKE OLABİLİR"

Bütün bu pandeminin yarattığı sıkıntılar dahilinde Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7'lik bir büyüme kaydetti. Sizin bu büyüme oranını yorumlama şekliniz nedir? Türkiye için riskleri fırsatları nasıl görüyorsunuz?

Yılın başında her şey o kadar kötüydü ki şimdi daha iyi görünüyor. Öyle de olması lazım. Singapur'a Türkiye'ye Çin'e bakalım. Yani beklentim bu gidişatın sürmesi. Çünkü her şey çökünce bir canlandırma için bütün paralar harcandı. Türkiye tabi daha iyi durumda. Türkiye özelinde konuşacak olursak ki para biriminizi kontrol edecek olursanız, iyi bir kontrol olursa para biriminde Türkiye çok heyecan verici bir ülke olur.