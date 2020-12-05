SON DAKİKA HABER! Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi

Son dakika haberi... Gram altın fiyatları, dolar kurundaki gerileme, koronavirüs (Covid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamlayarak tarihi düşüş gösterdi. Altın fiyatları içinde yaşanan bu hareketlilik yatırımcıları özellikle "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın ne kadar" sorularına yanıt aramaya itti.
ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDA DALGALANDI
Yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
GRAM ALTIN KASIM AYINDA TARİHİ DÜŞÜŞ KAYDETTİ
Covid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan gram altın fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında ons altın fiyatları için baskının artması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi.
Gram altın fiyatları, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Dolar/TL'deki gerileme de altın altın fiyatları için düşüşü de hızlandırdı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.
ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 4 YILIN EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANSI
Kasım ayında 1965 doları test eden altının ons fiyatı da daha sonra 1.775 dolar sınırına kadar geriledi.
Analistler, Covid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Covid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle ons altın fiyatları için kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.
AŞI HABERLERİ ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞÜ BERABERİNDE GETİRDİ
Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Covid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin ons altın fiyatları için baskılamaya devam ettiğini vurguladı.
Ons altın fiyatları kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.
ALTIN FİYATLARI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti.
Analistler, Covid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin ons altın fiyatlarını desteklemesiyle, gram altın fiyatları için yükselişler görüldüğünü kaydetti.
Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.
"DOLAR KURUNDAKİ GERİLEME NEDENİYLE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ"
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.
Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, virüs salgınında vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerden dolayı altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyeceği düşüncesine sahip olduğunu dile getirdi.