Başkan Erdoğan: Türkiye uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZ ULUSLARARASI YATIRIMCILARA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR"

Erdoğan, "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz" dedi.