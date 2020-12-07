BlackRock küresel hisse senetleri için tavsiyesini 'Ağırlığını artır'a yükseltti

BlackRock, küresel hisse senetleri için 2021 yılı tavsiyesini 'Ağırlık artır'a çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan 2021 yılı görünüm raporunda, hisse senetleri için yatırım tavsiyesi 6-12 aylık görünümde taktik bazında 'nötr' düzeyinden 'ağırlık artır' düzeyine çıkarıldı.

Değerlendirmede, küresel ölçekte yatırım yapılabilir seviyede nota sahip tahviller ile ABD hazine tahvilleri için yatırım tavsiyesi 'ağırlık azalt' düzeyine indirildi. Kuruluş, 2021 yılında aşı gelişmeleri ile küresel riskli varlıklarda yükseliş tahmin etti.

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