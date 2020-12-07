Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/12/2020

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): 26.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Holding'in portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun 25.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.



Sabancı Holding'e ait Teknosa'nın 11.310.508,61 TL nominal değerli paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kapsamında ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Teknosa'nın halka açıklık oranının artmasıyla sonuçlanacak bu işlem neticesinde elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Sabancı Holding'in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde ve bu suretle özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

Ziraat Yatırım