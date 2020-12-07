Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/12/2020

7 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirket piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların hissede oluşturduğu fiyat nedeniyle azami 200mn TL'ye kadar hisse geri alım kararı alındığını duyurdu. Sasa hisseleri Cuma günü %9,99 yükseliş kaydetti.
Ziraat Yatırım
Şekerbank (SKBNK, Nötr): Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B-", Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B", Finansal Kapasite Notu'nu "b-", Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu "BB+(tur)", Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu "CCC" ve Destek Notu "5" olarak açıklayarak Banka'nın tüm notlarını teyit ettiğini bildirmiştir. Fitch Ratings ayrıca, Şekerbank'ın notları üzerindeki negatif izleme durumunu, Banka'nın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması üzerine kaldırdığını da açıklamıştır.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): 26.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Holding'in portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun 25.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.
Sabancı Holding'e ait Teknosa'nın 11.310.508,61 TL nominal değerli paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kapsamında ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Teknosa'nın halka açıklık oranının artmasıyla sonuçlanacak bu işlem neticesinde elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Sabancı Holding'in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde ve bu suretle özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat seferberliği kapsamında ihracatçının hava kargo kullanımını artırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak için indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. TİM'den yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında THY'nin lojistik markası Turkish Cargo, 22 ülkede 28 destinasyonda Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında %10 ile %30 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak. Anlaşma ile toplam 5 milyar doların üzerinde ek ihracat gelirine ulaşılabileceği belirtildi. (Kaynak: Reuters)
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka 119 gün vadeli 300mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK'ya başvurmuştur.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALCAR.E, CMBTN.E, KONYA.E paylarında 07/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka Yönetim Kurulu tarafından iştiraki Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak ve yönetilecek olan Katılım Sermaye Fonu'na 25mn TL; Yüksek Teknoloji Fonu'na 15mn TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding A.Ş. (VERUS): Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 9,7mn TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 4,6mn TL bedelsiz artırımla 14,2mn TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketin 1,8mn TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 3,9mn TL'den 5,8m TL'ye yükselmiştir.
Ayrıca Şirketin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 02.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 20mn TL tutarındaki mevcut sermayesinin 5mn TL nakit artırımla 25mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Ziraat Yatırım