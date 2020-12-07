Son dakika: 2021 yılı bütçe maratonu başladı! Fuat Oktay'dan enflasyon ve büyüme mesajı

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları:

2021 bütçemizle birlikte ülkemizi daha da kalkındırmak için çalışacağız. Bütçemiz YEP hedefleriyle uyumlu işlevsel bir bütçedir. Küresel ekonomi en ciddi şokunu yaşıyor. Küresel ekonominin yüzde 4.4 daralması öngörülmektedir. Corona virüs salgını birçok ülkenin sağlık sisteminde yıkıcı etki yaptı.

2021 yılı bütçe maratonu başladı! Fuat Oktay'dan TBMM'de enflasyon ve büyüme mesajı | Video

2020 YILINI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ

Haziran ayından itibaren ekonomi toparlanma sürecine girdi. 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz. 2021 yılı ihracat hedefimiz 184 milyar dolardır.

ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİRİLMESİ TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR

Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul Havalimanı ile ilgili "2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir." dedi.

DESTEK TUTARI 562 MİLYAR LİRAYA ULAŞMIŞTIR

Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır.

YERLİ CORONA AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır.

Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz.