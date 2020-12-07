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TÜİK açıkladı: Kasım ayının kazandıranı oldu

Kasım ayında aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:25 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:32 ABONE OL
TÜİK açıkladı: Kasım ayının kazandıranı Borsa İstanbul oldu

Kasım ayında aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE OLDU

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,72 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,78, Amerikan doları %2,83, mevduat faizi (brüt) %2,94 ve külçe altın %4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %0,65, DİBS %1,09, Amerikan doları %1,14, mevduat faizi (brüt) %1,25 ve külçe altın %3,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,89 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,77 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %54,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %20,99 ve Amerikan Doları %13,05 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,73, mevduat faizi (brüt) %8,62 ve DİBS %10,95 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %30,62, Amerikan Doları %22,05 ve BIST 100 endeksi %6,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,34 ve DİBS %3,86 oranlarında kaybettirmiştir.

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TÜİK açıkladı: Kasım ayının kazandıranı Borsa İstanbul oldu
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