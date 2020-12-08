Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/12/2020

8 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirket, gelen sorular üzerine aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak açıklama yapmıştır. Buna göre Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam ettiği belirtilmiştir. Koza Altın üretim faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılında rezerv ve kaynak aramalarına da ayrıca önem verdiğini ve buna göre 2019 yılı Haziran-Aralık döneminde yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak toplam metraj 43,720 iken 2020 yılı Haziran - Kasım döneminde yapılan karotlu sondaj 80.147 metre olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. Yapılan sondaj miktarı %83 artış gösterdiği ve tüm bu gelişmelere paralel olarak şirketin mevcut envanterindeki yerüstü karotlu sondaj makinası 8'den 15'e çıkarıldığı belirtilmiştir. Şirketin kendi sondaj makinalarının yanında kiralanan makinalarla birlikte dün itibariyle 33 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunduğu ve tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapıldığı duyurulmuştur. Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapıldığını ve SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, SRK Consulting USA şirketinin denetimlerinin bitiminde Kamuoyuyla ayrıca paylaşacağını açıklamıştır.
Ziraat Yatırım
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın Kasım ayında hizmet verilen yolcu sayısı 1,6 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 oranında gerilemiştir. Yurtiçi havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61 oranında azalırken, yurtdışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısındaki daralma ise %84 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kasım ayı rakamlarıyla birlikte 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 25,9 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 oranında gerilemiştir.
Ziraat Yatırım
Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Whirlpool EMEA S.p.A'ya (Whirlpool) ait Indesit, Hotpoint ve Ariston markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletleri ürünlerinin montaj, satış sonrası servis ve çağrı merkezi hizmetlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret ile Whirlpool arasında 5 yıl süreli bir Servis Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından devralınması işlemi için EPDK'dan gerekli onay alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Sigorta: AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi. Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı. Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.
Servet GYO (SRVGY): Almanya'daki iştiraki Oswe Real Estate GMBH, satıştan sonra portföyünde kalan gayrimenkullerde, 2020 yılı içinde toplam 16.106 m2 yeni alan kiralaması yaparak, doluluk oranını %60 seviyesinden dün itibariyle %73'e çıkarmıştır.
Ziraat Yatırım
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL): Ömer Özbay isimli yatırımcı, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 4 milyon 18 bin 750 TL nominal tutarlı Papılon Savunma-Güvenlık Sistemleri pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı.
Ziraat Yatırım