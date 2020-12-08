Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/12/2020

Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirket, gelen sorular üzerine aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak açıklama yapmıştır. Buna göre Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam ettiği belirtilmiştir. Koza Altın üretim faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılında rezerv ve kaynak aramalarına da ayrıca önem verdiğini ve buna göre 2019 yılı Haziran-Aralık döneminde yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak toplam metraj 43,720 iken 2020 yılı Haziran - Kasım döneminde yapılan karotlu sondaj 80.147 metre olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. Yapılan sondaj miktarı %83 artış gösterdiği ve tüm bu gelişmelere paralel olarak şirketin mevcut envanterindeki yerüstü karotlu sondaj makinası 8'den 15'e çıkarıldığı belirtilmiştir. Şirketin kendi sondaj makinalarının yanında kiralanan makinalarla birlikte dün itibariyle 33 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunduğu ve tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapıldığı duyurulmuştur. Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapıldığını ve SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, SRK Consulting USA şirketinin denetimlerinin bitiminde Kamuoyuyla ayrıca paylaşacağını açıklamıştır.

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