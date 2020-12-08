Trump başkanlığın son günlerinde Çin savaşında hız kesmedi: Yeni yaptırım kararı aldı

ABD'de Trump yönetimi Çin'e karşı attığı son hamlesinde bir grup Çinli yetkiliye yaptırım açıkladı.

Buna göre ABD, Hong Kong'a müdahale edildiği gerekçesiyle Çin Ulusal Kongresi üyesi 14 Çinli'ye yaptırım uygulayacak. Yaptırımlar kapsamında 14 Çinli yetkilinin ABD'deki finansal varlıklarının dondurulması ve seyahat kısıtlamaları uygulanması öngörülüyor.

Söz konusu yaptırım kararı gerçekleşmeden önce, yaptırım uygulanacağı yönündeki haberleri değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin yanlış bir yolda olduğunu ve Çin'in bu karara karşı misilleme yapabileceğini belirtti.

Pekin destekli Hong Kong yönetimi, Çin'de yasama organının kendilerine verdiği yeni yetkinin ardından dört parlamenteri parlamentodan çıkarmıştı.

BAŞKANLIĞIN SON GÜNLERİNDE ÇİN SAVAŞINDA HIZ KESMEDİ

Yeni yaptırım haberi Trump yönetiminin son günlerde Çin'e karşı hazırladığı hamlelerin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.

Geçen hafta ABD'den Çin'e karşı birçok düzenleme haberi gelmişti.

ABD Temsilciler Meclisi aralarında Alibaba ve Baidu'nun da bulunduğu Çinli şirketleri ABD'nin ilgili otoritelerine finansal denetim izni vermemeleri durumunda ABD Borsalarından çıkarılmasına olanak sağlayan düzenlemeyi onaylamıştı. Mayıs ayında Senato'da hızlı bir şekilde kabul edilen bu düzenleme Temsilciler Meclisi'nde de iki partinin desteklemesiyle onay almış oldu. Şirketlere, şartlara uyum sağlamaları için en az 3 yıl süre tanıyan düzenleme, imzası için Trump'a gitti.

Bir diğer haber Sincan'daki pamuk ürünleri şirketine uygulanan ithalat yasağı oldu. ABD, tutukluların istihdamı dahil olmak üzere zorla çalıştırılma ile üretim yapıldığı gerekçesiyle Sincan Üretim ve İnşaat Şirketinden (XPCC) pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladı.

ABD'nin Çin Komünist Partisi üyelerinin ve ailelerinin vize sürelerini kısaltacağı yönündeki karar da basına yansımıştı.

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