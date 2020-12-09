Altın ve petrol fiyatları yatay seyretti! İşte emtia piyasalarındaki son durum

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanmasına ilişkin somut adımların atılamaması üzerine, dolar üzerindeki baskıların hafiflemesi altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri frenledi.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/12/2020

Aşı iyimserliğiyle biraz toparlanan petrol fiyatları ise, yeni kısıtlama önlemleri ve ABD ile Çin arasındaki sürtüşmelerin etkisiyle yatay hareket ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda 2021 yılı için Brent petrolde ortalama fiyatı 49 dolar/varil olarak öngördü.



Ünlü Menkul Değerler analizinde, "Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor" denildi ve eklendi:



"Her ne kadar ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) 10 Aralık'ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da korona virüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı."



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.31 düşüşle 48.70 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 45.70 dolar,

- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,861.36 dolar,

- gümüş yüzde 0.87 düşüşle 24.35 dolar,

- bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,710.50 dolar,

- platin yüzde 0.15 artışla 1,030.82 dolar,

- paladyum yüzde 0.11 artışlae 2,321.41 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,051 liraya geriledi.

Ahlatcı Yatırım analizinde, Haftanın ilk işlem gününde artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve ABD – Çin arasındaki gerginliğin ağırlık kazanmasının petrol fiyatlarını baskılaması üzerine Brent petrolün aşağı yönlü hareket ettiği anımsatılarak, Salı günü ise "aşı gelişmelerinin neden olduğu" iyimserliğin petrol fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğüne işaret edildi ve "Artan koronavirüs vaka sayılarının oluşturduğu baskılar gün içinde Brent petrolün sınırlı hareket etmesine enden oldu" denildi.

Altın fiyatlarına ilişkin analizde de, hafta başında aşı gelişmelerinin yanı sıra ABD teşvik paketinde gözlenen ilerlemeler ve ABD ile Çin arasında süren gerginlik sonrası ons altının haftaya yükseliş ivmesi ile başladığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Artan vaka sayıları, teşvik paketi gelişmeleri, devam eden ABD - Çin gerginliğine ek olarak, piyasalarda gözlenen riskten kaçınma hissiyatı değerli metale destek olmayı sürdürürken, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,872 seviyesinde direnç ile karşılaştığı takip edildi.

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,860 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1,853, 1,845 ve 1,838 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1,868, 1,874 ve 1,880 dolar direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."