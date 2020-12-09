Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/12/2020

9 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Bağlı ortaklarından Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.'nin ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin Birleşik Holding Limited şirketine ("Alıcı") satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Alıcı, Sözleşme'nin imzasını müteakip 3 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurumu'ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme'nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı'nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği 20 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye yansıtmışlardı.
3 Şubat 2020 tarihinde Alıcı tarafından yapılmış olan Rekabet Kurumu başvurusuna uygunluk kararı verildiği Rekabet Kurumu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde Alıcıya bildirilmiştir. Bununla beraber aradan geçen bu sürede bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse Türkiye'de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur. Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları, restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoranın çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf, bahsedilen koşulları göz önünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini bildirmiştir.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 119 gün vadeli 300mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300mn TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450mn TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E ve TKNSA.E paylarında 09/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAPRK.E payları 09/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
Kervan Gıda (KRVGD): Şirket, bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37,5mn TL nominal değerli 37,5mn adet paydan 337,5mn TL brüt gelir elde ettiğini açıklamıştır. Şirket, fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, halka arzdan sağlanan gelirin yaklaşık %23'ü kullanılarak kısa vadeli 8,3mn USD ve 1,2mn EUR tutarında banka kredisi kapaması gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa'da şirket satın alınması için kullanılacak olan yaklaşık %55'lik bölümünü, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki katılma hesaplarında değerlendirildiğini ve bu işlemler sonucunda, kamuoyuna açıklanmış olan son finansal tablolarındaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonunun kapandığını ve döviz pozisyonunun pozitife döndüğünü ifade etmiştir.
Ziraat Yatırım
Türk Prysmian Kablo (PRKAB): Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından dün yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için Şirket tarafından verilen teklifin en düşük birinci teklif olduğu öğrenilmişti. Teknik değerlendirmeler sonucunda söz konusu ihaleyi Şirketin kazandığı ve dün TEİAŞ tarafından sözleşme imzalamaya davet edildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım