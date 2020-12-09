Son dakika haberi: Yerli otomobil TOGG için kritik olacak! Türkiye'de ilk kez üretimi başladı





'EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Üretimi yapılan lityum bataryanın çok kaliteli ve lityum batarya olarak kullanılabilecek seviyede olduğunu anlatan Maraşlıoğlu, "Batarya kalitesinde bir lityum karbonat olduğu tespit edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızın milli enerji ve maden politikası kapsamında, Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleriyle biz bunu prosese aktarmaya karar verdik. Şu an bulunduğumuz yerleşkedeki pilot çaptaki yaklaşık 10 ton kapasiteli lityum karbonat tesisini kurmaya karar verdik. Kurulumu tamamlandı, hafta başından itibaren Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başladık. Buradaki üretimimiz en büyük sektör olan yani yaklaşık lityumun kullanım oranı yüzde 60'ı batarya teknolojisinde. Buradaki üretimimiz lityum iyon bataryasında kullanılan lityum kalitesinde olacak. Şu anda kurduğumuz proses tamamen Etimaden Ar-Ge'si tarafından geliştirildi ve Etimaden'e özel bir proesestir. Dünyada benzer bir üretim prosesi yoktur. Buradaki aldığımız verilerle de asıl üretim hedefi olan 600 ton kapasiteli üretim tesisimizi kurmak için parametreler belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalara başlıyoruz. En kısa sürede onu da hayata geçireceğiz. Aslında lityum ülkemizde de yoğun olarak kullanıyor" diye konuştu.