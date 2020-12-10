ABD İsviçre'yi kur manipülatörü olarak ilan edebilir

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) İsviçre Frangı'nı zayıflatmak için bu yıl içinde yaptığı müdahaleler ABD'nin İsviçre'yi kur manipülatörü bir ülke olarak tanımlaması için yeterli olabilir.

Kaynaklar, İsviçre'nin ABD Hazine Bakanlığı'nın ticari ortakların kur uygulamalarına ilişkin raporunda yapacağı güncellemede kur manipülatörü olarak tanımlanmak içtin gerekli 3 kriteri de karşılamasının muhtemel olduğunu ifade ettiler.

ABD Hazine Bakanlığı yılda iki kez yayınlaması gereken raporu Nisan ayından bu yana erteliyor. Ekim ayında yayınlanması gereken ikinci rapor da henüz yayınlanmadı. Bakan Muchin'in nihai raporu Biden 20 Ocak'ta görevi devralmadan önce açıklaması bekleniyor.

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