Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/12/2020

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket tarafından 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ile, Şirket uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama yapılmıştı. Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, şirket ek bir açıklama daha yapmıştır. Bu kapsamda; Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine ulaştığı, Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldiği belirtilmiştir. Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımını şirket şu şekilde açıklamıştır: 0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton). Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtilmiştir. Hisse dün %2,4 oranında değer kaybetmiştir.

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