Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/12/2020

10 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS, Nötr): BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 10mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 26mn TL'ye artırılmasına, yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklıkça kullanılmasının taahhüt edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket tarafından 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ile, Şirket uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama yapılmıştı. Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, şirket ek bir açıklama daha yapmıştır. Bu kapsamda; Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine ulaştığı, Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldiği belirtilmiştir. Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımını şirket şu şekilde açıklamıştır: 0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton). Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtilmiştir. Hisse dün %2,4 oranında değer kaybetmiştir.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Pozitif); Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA)'nin de yer aldığı fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştur. Sabancı Topluluğu iştiraklerinden biri olan CarrefourSA'nın paylarının fiili dolaşım oranının artırılması, böylelikle Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam etmesi ve CarrefourSA'ya yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirket portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2,5mn TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 402 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100mn TL nominal tutarlı (yatırımcıların talebine göre artırılabilir), tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 10.12.2020 tarihinde başlaması, takasının ise 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Vergi Düzenlemeleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sektördeki yılsonunda bitecek olan KDV indirimlerinde süre uzatımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini, kısa süre içinde sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerinde Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılsonuna kadar kongre konferans, seminer konferans ve fuar giriş ücretlerinde yüzde 8, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretlerinde ise yüzde 1 olarak indirimli uygulanan KDV oranlarının uzatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, "Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz" dedi. Kaynak Dünya
Carrefoursa (CRFSA): Şirketin 700mn TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595,8mn TL tutarında azaltılarak 104,2mn TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23,5mn TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8mn TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 - 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 5,5bin TL olup, bu paylar 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Ziraat Yatırım
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3,1mn TL bedelle 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Katmerciler (KATMR): Şirket yurtdışı kaynaklı 2,9mn EUR tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılında yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., şirketten toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tanı Kiti sipariş etmiştir.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Şirket'in %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım