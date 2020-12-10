Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

! uyarısı geldi: yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken geldi!

haberi... aşı haberleriyle tarafında 1764 dolar seviyesine kadar gerilerken hem ons hem de dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle fiyatları ise 440 liraya kadar çekilmişti. Milyonlarca kişi uygulaması başlayan ile ilgili son dakika haberlerine kilitlenirken, bir yandan da fiyatları için kritik teşvik paketi gelişmeleri takip ediliyor. Son günlerde teşvik beklentileri ile altın fiyatları ons tarafında tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerine yükselirken, gram altın ise buradan gelen rüzgarla yeniden 460 liranın üzerine kendini attı. Dolar kurunun dar bant aralığında seyir izlemesi, gram altın üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden oldu. Yatırımcılar, "", "", "" sorusuna yanıt aramaya devam ederken, 'da yayına katılan 4 uzman altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

A PARA İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:17 Son Güncelleme: 10.12.2020 16:22 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

haberi… 2020 yılının son aylarında gelişmeleri ve teşvik beklentileri ile hareketlenmeler yaşıyor. Kasım ayında yaklaşık 100 dolar değer kaybı yaşarken, ise Kasım ayında yatırımcısına 55 liranın üzerinde kayıp yaşattı. fiyatları, tarafında 1764 dolar ile gram tarafında 440 TL ile son 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından artan vaka sayıları ve ABD-Avrupa'da yeni teşvik paketi beklentilerinin güçlenmesinin etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

TEŞVİK PAKETİ SONUCU GECİKTİ ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Teşvik beklentileriyle Aralık ayıyla birlikte tekrar 1800 dolar üzerinde hareketine başlarken, gram altında 460 liranın üzerinde işlem görmeye başladı. son birkaç günlük hareketiyle 1875 dolar seviyesini görürken, gram ise 472 liraya kadar yükseldi.

ABD'de teşvik paketinde net bir sonucun çıkmaması ve uygulamasının başlamasının etkisiyle altın fiyatları yükselişi sınırlandı ve ons altın, uzmanların kritik olarak tanımladığı 1850 dolar seviyesinin altına sarktı. ise 460 lira bandına geri döndü.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

DOLAR KURU DAR BANT ARALIĞINDA ÇIPALANDI: GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS BELİRLİYOR

Ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar kurunun 7.75-7.90 aralığında dar bantta hareket etmesi üzerindeki yön belirleyici özelliğini yitirdi. Son dönemde gram tarafındaki rüzgarla yön buluyor. Bununla beraber fiyatları gram yatırımcısı için daha fazla önem arz etmeye başladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

4 UZMAN ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI

Yatırımcılar son aylarda yaşanan bu hareketlilik sonrası konusunda gelişmelerini takip ederek, "", "", " nede kadar" sorusuna yanıt aramaya devam ederken, 'da yayına katılan 4 uzman fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

Stratejist Yeliz Karabulut 'da yayına katılarak, " yeniden yükseliş trendine mi döndü ya da için düzeltme bitti demek için erken mi?" sorusunu yanıtladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"ALTIN FİYATLARI TEŞVİK BEKLENTİLERİNDEN BESLENİYOR"

Uzman isim, mali teşvik beklentileri ile düştüğü seviyelerden tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini ifade ederek, "Teşvik beklentilerinin etkisi net bir şekilde görünüyor ama önceki hareketlerle karşılaştırdığımız noktada ise dalga boyu daha düşük" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNURSA YÜKSELİŞ BEKLENEBİLİR"

için teknik seviyelerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Karabulut, " fiyatları için 1800 dolar seviyesi 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği noktalar. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesiyle tekrardan yükseliş hareketi beklenebilir" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"TEŞVİK BELİRSİZLİĞİ VE TARTIŞMALAR ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin teşvik açıklamalarının için yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini bildiren Karabulut, "Pelosi baya bir umut vermişti piyasalara. Bu durum fiyatlarını yukarı doğru çekmişti. Ama beklentilerin gerçekleşmesi vs… tartışmalar var. Bir taraf teşviklerde devamlılığı öne sürerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un ihtiyaç olmadığı yönünde açıklamaları var. Şimdi Joe Biden'ın ekibinin nasıl çalışacağını görmemiz gerekir" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

UZMAN İSİM UYARDI: 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELİR

için tarafının yorumlanması durumuna değinen uzman isim, "1800 dolar seviyesi yukarıda önemli bir direnç noktası. Aşağıda ise 1800 seviyesi önemli bir destek noktası. fiyatları tekrardan 1800 dolar seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise çok ciddi bir satış baskısı gelebilir. Hikâye itibariyle baktığımız noktada ise son teşvik paketleri olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde fiyatları için ciddi bir realizasyon hareketi görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları için yaptığı o kritik değerlendirme:

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim A Para'da açıkladı

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1795 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan 'da üzerine değerlendirmelerde bulundu. Taştan, altının 2020 yılını 1800 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabileceğini belirterek, " için uzun vadede 1795 dolar seviyesinin üzerinde long tarafta kalınabilir" dedi.

Altın fiyatları 2020 yılını nasıl tamamlayacak?

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"BORSA TARAFI ALTIN VE DÖVİZE GÖRE 2021'DE DAHA FAZLA GETİRİ SAĞLAYABİLİR"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, piyasaların gündemini değerlendirdi. Erbaş, global piyasada tek seçeneğin şu anda hisse senetleri olduğunu ifade ederek, "Çarpanlar açısından tarafı ve dövize göre 2021'de daha fazla getiri sağlayabilir" dedi.

Altın mı borsa mı döviz mi? 2021'de hangi yatırım araçları öne çıkabilir?

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

"ONS ALTIN FİYATLARI 1620 DOLARLARA KADAR DÜZELTME POTANSİYELİ BARINDIRIYOR"

Stratejist Cüneyt Paksoy 'da için teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, altında 200 günlük ortalamanın 1800'ler civarında olduğunu belirterek, " 1620 dolarlara kadar düzeltme potansiyeli barındırıyor" dedi.

Altın fiyatları için teknik göstergeler neye işaret ediyor?

SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİBİ VE SON VERİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Altın fiyatları uyarısı geldi: Altın düşecek mi yükselecek mi? 4 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA