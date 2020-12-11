Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/12/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELEC.E paylarında 11/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.



Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Halka Arz: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, SDA International S.A.R.L.'in şirkette sahip olduğu 13,3 milyon adet B grubu pay halka arz edilmesi planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L'in sahip olduğu 2 milyon adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,5-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

