Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/12/2020

11 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2020 Kasım ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %28 oranında artarak 542,5mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %44 oranında artarak 372,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, kasım ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Kasım dönemi prim üretimi yıllık %15 oranında artarak 4.494mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %17 oranında artmış ve 2.982mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirket'in, HSBC Bank PLC'den kullanmış olduğu, 3 ayda bir ana para ödemeli, son taksidi 2022 Ağustos ayında olan, toplam 23,5mn USD anapara bakiyesi bulunan kredinin, HSBC Bank Middle East' ten ("Banka") aynı tutarlı ve 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olarak ödenecek şekilde kredi kullanılarak kapatılmasına ve Banka'dan kullanılacak krediye ilişkin kredi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.
Bu işlem sonrasında Şirket'in toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.
Ziraat Yatırım
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 2TL brüt (1,7TL net) nakit kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Ocak 2021'dir. Temettü verimi dünkü hisse kapanış fiyatına göre %2,90 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirketin yatırım planları kapsamındaki Yarımca Tesisleri Liman Genişletme Projesi'nin birinci fazı tamamlanmış olup, liman ruhsatları alınarak yeni iskele devreye alınmıştır. Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım bedeliyle, liman elleçleme kapasitesi yıllık 1 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte katı ve sıvı hammaddeler ile mamullerin yüksek tonajlı gemilerle taşınması sayesinde navlun ve liman maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Kasım ayında yolcu sayısının %65,2 azalışla 2mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Kasım döneminde 20,2 puan gerilemiş ve %62,2 olmuştur. Ocak-Kasım dönemi yolcu sayısı %62,1 azalmış ve 26,1 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 10 puan azalışla %71,7 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Kasım'da %8,5 azalışla 132.667 ton, Ocak-Kasım'da %4,6 azalışla 1.336.685 ton olarak gerçekleşmiştir. Kasım sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 364'tür.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Moody's 12 Türk bankasının yabancı para mevduat notunu yükseltti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Türk bankasının yabancı para mevduat notunu metodoloji değişikliğiyle güncelledi. Notlarında güncelleme yapılan bankalar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Iş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Türkiye Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Turk Ekonomi Bankası, HSBC, ve Alternatifbank. Açıklamada derecelendirme uygulamalarının yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELEC.E paylarında 11/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, SDA International S.A.R.L.'in şirkette sahip olduğu 13,3 milyon adet B grubu pay halka arz edilmesi planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L'in sahip olduğu 2 milyon adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,5-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.