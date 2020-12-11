Mnuchin ve Pelosi'den teşvik paketi açıklaması: Büyük ilerleme kaydedildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup Kongre üyesinin ortaya koydukları 908 milyar dolar büyüklüğündeki Covid-19 yardım paketi teklifi üzerindeki görüşmelerde "büyük ilerleme" sağlandığını söyledi.

Pelosi, teklifini Kongre gündemine getirilebilmesi için teklifin hazırlayan grubun ortaya koyacağı kanun metnini görmesi gerektiğini de belirtti. "Müzakerelerde büyük ilerleme sağladıklarını düşünüyorum" diye konuşan Pelosi, "Ortaya koydukları değerler ve önceliklerin şu anda ihtiyaç duyduklarımız olduğuna inanıyorum" dedi.

"PEK ÇOK İLERLEME SAĞLADIĞIMIZ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ortaya koydukları 916 milyar dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile yaptığı görüşmelerde "pek çok ilerleme" sağlandığını ve müzakerelere devam edeceğini söyledi. "Her iki taraftan da senatörler ile konuştum. Çok verimli görüşmeler oldu" diye konuşan Mnuchin, "Pek çok ilerleme sağladığımız düşünüyorum. Görüşmeler bugün de devam edecek" dedi.

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