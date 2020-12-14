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Baş Müzakerecisi Barnier: ticaret müzakerelerinde önümüzdeki birkaç gün önemli

'nin baş müzakerecisi , Britanya ile Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerde önümüzdeki birkaç günün önemli olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:03 ABONE OL
AB Baş Müzakerecisi Barnier: Brexit ticaret müzakerelerinde önümüzdeki birkaç gün önemli

Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, Britanya ile Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerde önümüzdeki birkaç günün önemli olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Barnier, "Müzakerelere başarılı olmaları için her şansı vermek bizim sorumluluğumuz. Adil rekabet ve balıkçılarımıza sürdürülebilir bir çözüm bir anlaşmaya varılmasında anahtarlar" ifadelerini kullandı.

Barnier ayrıca, bugüne kadar bu kadar geniş kapsamlı bir ticaret anlaşmasının bu kadar kısa zamanda ve bu kadar şeffaf şekilde hiç müzakere edilmediğini de vurguladı.

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AB Baş Müzakerecisi Barnier: Brexit ticaret müzakerelerinde önümüzdeki birkaç gün önemli
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