AB Başmüzakerecisi Barnier: Brexit'te bu hafta anlaşma çıkabilir

Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasındaki olası ticaret anlaşmasının bu hafta en kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre konu hakkında bilgisi kişiler, AB üyesi 27 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıda, İngiltere'nin adil rekabet ortamının sağlanması konusunda uzlaşmacı olduğu, fakat AB'den balıkçılık konusundaki taleplerini yumuşatmasının istendiği belirtildi.

"BALIKÇILIK SORUNUNA GETİRİLECEK BİR ÇÖZÜM DÜĞÜMÜ ÇÖZER"

Balıkçılık konusunda erişimin ne sıklıkta yapılacağı, kota sayısı ve hangi gemilerin İngiliz bayrağını taşıyacağı konusunda çözülmesi gereken pek çok sorun olduğunu dile getiren Barnier, balıkçılık sorununa getirilecek bir çözümün anlaşmazlıktaki düğümü çözebileceğini söyledi.

Toplantı hakkında bilgi veren iki temsilcinin açıklamasına göre, Barnier görüşmelerde iki farklı senaryonun söz konusu olduğunu belirtti. Senaryolardan ilki, balıkçılık konusunda bir uzlaşma sağlanması durumunda ticaret anlaşmasının bu hafta gerçekleşebileceği yönündeydi. İkinci ihtimalle, uzlaşmanın olmaması durumunda müzakerelerin 31 Aralık tarihine kadar sürebileceği bilgisi verildi.

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