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2021'de 2,8 trilyon dolar daha likidite bekliyor

, 10 büyük merkez bankasından 2,8 trilyon dolar daha likidite bekliyor.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:11 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:13 ABONE OL
Morgan Stanley 2021'de 2,8 trilyon dolar daha likidite bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, G10 merkez bankalarının gelecek yıl ekonomiyi desteklemek üzere 2,8 trilyon dolarlık likiditeyi sisteme enjekte etmelerinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde 2020 yılı sonu itibarıyla G10 merkez bankalarının tahvil alımları yolu ile sisteme aktardıkları kaynağın 4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin edildi.

Morgan Stanley değerlendirmesinde gelecek yıl için bağlantılı olarak dolarda zayıflama tahmin edildi. Artan likiditenin riskli varlıkları destekleyeceği de öngörüldü.

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Morgan Stanley 2021'de 2,8 trilyon dolar daha likidite bekliyor
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