"TEŞVİK PAKETLERİNİN KARARA BAĞLANMASI ALTIN FİYATLARI İÇİN BEKLENTİYİ BİTİRİR"

Özellikle koronavirüs aşısı çalışmaları ve ekonomilerin 2021 yılında en azından açılacağı beklentilerinin altın fiyatları için satın alınacağına dikkat çeken uzman isim, "Ons altın fiyatlarında özellikle 1760'lar seviyesine doğru bir çekilme görmüştük. Daha sonraki harekette teşvik paketlerinin beklentisiyle bir destek bulmuştu ki 1875 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi olmuştu. Burada AB tarafında teşvik paketinin açıklandı. ABD'deki teşvik paketinin de karara bağlanmasıyla beklentinin gerçekleşmesiyle altın fiyatları tarafında bir satış baskısı gelebileceğini düşünüyorum" dedi.