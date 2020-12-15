Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/12/2020

15 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket'in Kasım 2021 dönemine ait prim üretimi toplamda 111,1mn TL gerçekleşerek yıllık olarak %6,3 oranında düşüş göstermiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in 2020 yılı Ocak - Kasım dönemi toplam prim üretimi ise yıllık bazda %40,8 artarak 1.203mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
BİM Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılına ait yıllık satış artış beklentisini %30-34 aralığından %36-38'e yükseltirken, FAVÖK marjı öngörüsünü %5,5-6,5 aralığından %6,5-7,0'ye yükseltmiştir. 2020 FAVÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %9,0'a tekabül etmektedir.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267,5mn ABD doları ve 312mn Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarının artabileceği duyurulmuştu. Akordeon özelliği neticesinde, ilave katılımlarla birlikte söz konusu sendikasyon kredisi tutarı 332mn Euro ve 267,5mn ABD doları olmuştur.
Ziraat Yatırım
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Kasım ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %47 azalışla 1,30mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 13,7 puan azalışla %75'i göstermiştir. 2020'nin ilk 11 ayında yolcu sayısı %51 azalışla 13,76mn olurken, yolcu doluluk oranı 8 puan azalışla %80,6 olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Havacılık: United Airlines, JetBlue, Lufthansa gibi büyük hava yolu şirketleri, COVID-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladıklarını bildirdi. Hava yolu şirketleri, yolcuların COVID-19 test sonuçlarının negatif olduğunu doğrulayarak uçuş onay kodu sağlayan uygulamayı kullanmayı planlıyor. Uygulamanın yerel uçuş kuralları hakkında bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor. Merkezi Cenevre'de bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş Commons Project Foundation'ın yöneticisi Dr. Brad Perkins, bu tarz uygulamaların salgının kontrol edilmesindeki yeni normal tedbirleri arasında olacağını kaydetti. CommonPass gibi sağlık pasaportu uygulamalarında elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı ve yolculukların yanı sıra spor salonları, eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine girişte de bu uygulamanın kullanılabileceği kaydediliyor. United Airlines, ekimde, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na uçuşta CommonPass'ı test etmişti. Kaynak: Dünya
Adese Alışveriş Merkezleri (ADESE): Şirket 14.12.2020 (dün) tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, mevcut şubelerinin tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına, şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan " gayrimenkul yatırım faaliyetlerine" ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
İhlas Holding (IHLAS, Pozitif): Şirket, 790,4mn TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 709,6mn TL nakit (bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500mn TL ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Kontrolmatik (KONTR): Şirketin, Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4mn USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.11.2020 tarihinde verilen 500bin adet ürün siparişinin teslimatı dün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 2,5 milyona ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket, 25 Kasım 2020 tarihli açıklamasında Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından şirketin işgücünün de etkilendiği belirtmişti. Yaşanan işgücü kaybı nedeniyle üretim ve sevkiyat programında bazı güncellemeler yapıldığı açıklanmıştır. Buna göre şirketin Fas'ta mukim müşterisi Afriquia SMDC'ye teslimatlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.
Ziraat Yatırım