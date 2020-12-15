FDA bu kez Moderna'nın koronavirüs aşısı için toplanacak

ABD'nin ilaç sektörünün denetim, düzenlemi kuruluş Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlişkili Biyolojik Ürünler Danışm Komitesi, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıyı değerlendirmek için Perşembe günü bir araya gelecek.

Aynı Komite, 10 Aralık'ta yaptığı toplantıda Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına 4'e karşı 17 oy ile onay vermiş ve bir 1 üye çekimser kalmıştı. Moderna'nın Covid-19 aşısı için 17 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantı Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak.

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