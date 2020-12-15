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bu kez Moderna'nın için toplanacak

'nin ilaç sektörünün denetim, düzenlemi kuruluş Gıda ve İlaç İdaresi'ne () Moderna'nın 'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıyı değerlendirmek için Perşembe günü bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:38 ABONE OL
FDA bu kez Moderna'nın koronavirüs aşısı için toplanacak

ABD'nin ilaç sektörünün denetim, düzenlemi kuruluş Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlişkili Biyolojik Ürünler Danışm Komitesi, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıyı değerlendirmek için Perşembe günü bir araya gelecek.

Aynı Komite, 10 Aralık'ta yaptığı toplantıda Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına 4'e karşı 17 oy ile onay vermiş ve bir 1 üye çekimser kalmıştı. Moderna'nın Covid-19 aşısı için 17 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantı Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak.

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FDA bu kez Moderna'nın koronavirüs aşısı için toplanacak
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