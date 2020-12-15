Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bütçe dengesi Kasım'da 13,4 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Kasım ayında 7 milyar 776 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla verdi. 2019 yılı Kasım ayında 15 milyar 239 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Detaylar şu şekilde:

"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Kasım ayında 7 milyar 776 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiştir. 2019 yılı Kasım ayında 15 milyar 239 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Kasım ayında 96 milyar 316 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 75 milyar 513 milyon TL harcama yapılmıştır. Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 oranında artmıştır.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,9 iken 2020 yılında yüzde 8,8 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 oranında artarak 86 milyar 824 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,1 iken 2020 yılında yüzde 9,1 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 109 milyar 746 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 99 milyar 248 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 7 milyar 728 milyon TL olmuştur 2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 83 milyar 289 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 31,8 oranında artarak 109 milyar 746 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 9,5 iken 2020 yılında yüzde 11,5 olmuştur. 2020 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artarak 99 milyar 248 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,7 iken 2020 yılında yüzde 12,6 olmuştur."

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