Petrol fiyatları düştü: Talep kaygıları yaramadı

Petrol fiyatları, başta Avrupa olmak üzere, büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19'a karşı alınan kısıtlama önlemlerinin yanında, talebin daha yavaş toparlanacağı öngörüleriyle geriledi. Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların altına indi.

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Doların önde gelen para birimleri karşısında gerilemesinin etkisiyle yükselen altını da, ABD ve Kanada'da Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlaması sınırlandırdı.



ABD merkezli çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın Global Yatırım Araştırma Bölümü Ekonomisti ve Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Jeffrey Currie'ye göre, emtia ve petrol fiyatlarında yükseliş sürecek. Özellikle dolardaki zayıflamaya dikkat çeken Currie, birçok piyasada petrol talebinin arzın üzerinde geliştiğinin de altını çizdi.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 49.98 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.56 düşüşle 46.92 dolar,

- altın yüzde 0.55 artışla 1,838.37 dolar,

- gümüş yüzde 0.98 artışla 24.09 dolar,

- bakır yüzde 0.15 artışla 7,780.00 dolar,

- platin yüzde 0.44 artışla 1,013.76 dolar,

- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,316.97 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,039 liraya yükseldi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık ayı raporunda, dünya petrol talebindeki düşüş öngörüsünü, önceki öngörüsünden hafif indirimle günde ortalama 9.77 milyon varile indirdi. OPEC'in Kasım ayı raporunda, 2020 dünya petrol talebinde düşüş öngörüsü günlük ortalama 9.75 milyon varil düzeyindeydi.



OPEC 2021 yılı dünya petrol talebi öngörüsünü de, Covid-19 pandemisinde yeni evrelerin ortaya çıkmasına bağlı olarak günde ortalama 350,000 varil düşürdü. OPEC'in önceki raporunda, 2021 yılında günlük petrol talebinin ortalama 6.25 milyon varil yükselmesi öngörülüyordu.



OPEC'in Aralık ayı raporunda ayrıca, OPEC dışı üretici ülkelerin petrol arzındaki artış için öngörü de, Brezilya, Norveç, ABD ve Birleşik Krallık üretiminin, beklentilerden düşük üretimlerine bağlı olarak, günde ortalama 80,000 varil aşağıya çekildi.



OPEC raporunda 2021 yılındaki küresel petrol üretimi öngörüsü de, Rusya'nın üretiminin daha zayıf kalmasına bağlı olarak günde ortalama 100,000 varil düşürüldü.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun 16 ve 17 Aralık tarihleri için planlanmış olan Ortak Teknik Komite ve Orta Bakanlar İzleme Komitesi toplantıları 3 ve 4 Ocak tarihlerine kaydırıldı.



OPEC+ ülkelerinin petrol ve enerji bakanlarının 13'ncü toplantıları da 4 Ocak'ta yapılacak.



Cezayir Enerji Bakanı Abdelmadjid Attar'ın yaptığı açıklamaya göre toplantıda, OPEC ve müttefiklerinin, geçen günlerde aldıkları üretimi kademeli olarak günde ortalama 500,000 varile kadar yükseltme kararının piyasalar ve talep üzerindeki olası etkileri gözden geçirilecek.



Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen petrol üreticilerinin üzerinde anlaştıkları önlemlerin, 2021 yılında hampetrol talebinin pandemi öncesindeki düzeylerine dönmesini destekleyeceğini vurguladı.



Novak bu iyimser öngörülerinden bir hafta sonra Novak, yaptığı açıklamada da, üretim artışına ilişkin kararın petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü etkisine dikkat çekti.