AB'den İngiltere'ye 'Anlaşmanın yolu var' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var." dedi.

Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Brexit müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AB açısından bu yılın "tamamlanmamış işin" İngiltere ile müzakereler olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, ekiplerin gece gündüz çalışmaları sürdürdüğünü anımsattı.

Von der Leyen, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var." ifadesini kullandı.

Müzakerelerde çoğu konuda ilerleme sağlandığına işaret eden Von der Leyen, "Balıkçılık ve eşit şartlar altında rekabet konusu halen çözümlenemedi." diye konuştu.

Denetimle ilgili konuların genel anlamda çözümlendiğini belirten Von der Leyen, "Özellikle balıkçılık konusunda görüşmeler halen çok zor. Burada, İngiltere"nin denizlerindeki egemenliğini sorgulamıyoruz. Balıkçılarımız için öngörülebilirlik ve istikrar istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "Belirlenen süre sınırlarının tekrar tekrar kaçırıldığını biliyorum ama önümüzdeki birkaç gün çok önemli." ifadesini kullandı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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