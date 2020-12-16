Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/12/2020

16 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi doğrultusunda, Arçelik A.Ş. ile Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik A.Ş.'nin çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır.
Bu kapsamda, Hitachi GLS,Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek; Arçelik A.Ş. bu şirketin ("Şirket") hisselerinin %60'ını satın alacaktır. İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içermektedir. Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satmaktadır. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adettir.
Marka Lisans Sözleşmesine göre, Şirket, "Hitachi" markasını Japonya hariç dünya çapında kullanma hakkı için Hitachi GLS'ye lisans ödemesi yapacak olup; en az 15 yıl boyunca geçerli olmak üzere, 10'ar yıllık dönemlerde yapılacak müzakerelerde tarafların koşullarda anlaşmasına bağlı olarak 40 yıla kadar marka kullanma hakkına sahip olabilecektir.
Hisselerin %60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon USD'dır. Devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Şirket yönetim kurulu, 5 kişiden oluşacak, %60 çoğunluğun oyu ile karar alınabilecek ve şirket yönetim kurulunun 3 üyesi Arçelik tarafından gösterilen adaylardan seçilecektir. Bu kapsamda devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecektir.
Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunmaktadır. Devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülmektedir. İşlemlerin 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Karsan (KARSN, Nötr): Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Kartonsan Karton (KARTN, Nötr): Şirketin %100 payına sahip olduğu Bağlı Ortaklığı "Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş." nin 18.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 93.152 TL olan sermayesinin 3,9mn TL nakden artırılarak 4mn TL ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve bu amaçla yapılacak olan ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermaye artışına ilişkin gündem maddesi lehine oy kullanılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Sermaye artırımına konu tutar olan 3,9mn TL, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar alınmasını müteakip aynı gün defaten ödenerek, sermaye artışı ödemesi gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım
Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Negatif): İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. dosyası ile dava açıldığı duyurulmuştur. Şirket davalı Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olmuştur. Şirkete tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup şirketin temyiz yoluna başvuracağı açıklanmıştır.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket tarafından 15.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 12,67 TL - 13,06 TL fiyat aralığından toplam 275.000 adet Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif) paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket'in Teknosa sermayesindeki payı 15.12.2020 tarihi itibarıyla %60,03 olmuştur.
Daha önce yapılan açıklamada Sabancı Holding portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Sabancı Holding'in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu.Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 azalarak 112.483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21.158 konut satışı ve %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %44,3 azalış göstererek 24.450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise 1.393.335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli konut satışı da %98,0 artarak 558.706 oldu.
Ziraat Yatırım
Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 azalarak 112.483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21.158 konut satışı ve %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %44,3 azalış göstererek 24.450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise 1.393.335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli konut satışı da %98,0 artarak 558.706 oldu.
ARD Grup (ARDYZ): Şirket, Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile "Sunucu Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.
Ziraat Yatırım
Karel Elektronik (KAREL): Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7,9mn adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.
Ziraat Yatırım