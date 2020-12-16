ECB bankalar için temettü yasağını kaldırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avrupa bankalarının 9 aylık yasağın ardından gelecek yıl sınırlı temettü ödemesine başlayabileceğini bildirdi. Ancak ECB, pandeminin yol açtığı ekonomik kriz dikkate alındığında bankaları temettü, ikramiye ödemeleri konusunda ihtiyatlı olmaya da çağırdı.

BoE de temettü yasağını geçtiğimiz hafta kaydırmıştı. ECB açıklamasında, temettü ödemelerinin ve hisse geri alımlarının geçtiğimiz 2 yıldaki toplam karın yüzde 15 altında olmasının veya Tier 1 oranının yüzde 0,2'sinden daha yüksek olmaması gerektiğini de belirtti. BoE ise geçtiğimiz hafta aydığı kararda temettü dağıtımını 2019 ve 2020 karlarının yüzde 25'i ile sınırlı tutmuştu.