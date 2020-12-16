Morgan Stanley: Brexit'te Kanada tipi bir anlaşma çıkabilir

Morgan Stanley, tarafından hazırlanan raporda, Brexit görüşmelerinden gelen haberlerin tarafların "eşit haklar" konusunda ilerlemenin yolunu buldukları şeklinde yorumlandığı ifade edildi. "Kanada tipi bir anlaşma olacağını düşünüyoruz, anlaşma görüşmelerinin çökmesi ve mecburi olarak DTÖ temelinde bir Brexit yaşanması ihtimali %20" yorumu yapıldı.

GBP/USD paritesi Brexit'te anlaşma beklentisi ile cari çeyrek dönemde %4 değer kazandı. Parite halihazırda %0,1 artışla 1,3462 seviyelerinden işlem görüyor.

AB Başmüzakerecisi Barnier: Brexit'te bu hafta anlaşma çıkabilir

AB Baş Müzakerecisi Barnier: Brexit ticaret müzakerelerinde önümüzdeki birkaç gün önemli