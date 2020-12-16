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: 'te tipi bir anlaşma çıkabilir

Uluslararası yatırım kuruluşu , 'te  tipi bir anlaşma bekliyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:10 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:11 ABONE OL
Morgan Stanley: Brexit'te Kanada tipi bir anlaşma çıkabilir

Morgan Stanley, tarafından hazırlanan raporda, Brexit görüşmelerinden gelen haberlerin tarafların "eşit haklar" konusunda ilerlemenin yolunu buldukları şeklinde yorumlandığı ifade edildi. "Kanada tipi bir anlaşma olacağını düşünüyoruz, anlaşma görüşmelerinin çökmesi ve mecburi olarak DTÖ temelinde bir Brexit yaşanması ihtimali %20" yorumu yapıldı.

GBP/USD paritesi Brexit'te anlaşma beklentisi ile cari çeyrek dönemde %4 değer kazandı. Parite halihazırda %0,1 artışla 1,3462 seviyelerinden işlem görüyor.

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Morgan Stanley: Brexit'te Kanada tipi bir anlaşma çıkabilir
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