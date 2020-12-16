SON DAKİKA! TCMB Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur

Son dakika haberi... TCMB Başkanı Naci Ağbal "2021 Yılında Para Ve Kur Politikası" tanıtım toplantısına başladı. Ağbal, "Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır" dedi.

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"GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi.

2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ DÖVİZ KURU"

Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskılarını artırdığını ifade eden Naci Ağbal, enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin ise döviz kuru olduğunu kaydetti. 2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkilerin, emtiadaki yukarı seyrin ve enflasyon beklentilerine yönlü risklerin, enflasyonda yukarı yönlü riskler oluşturduğunu da söyleyen Ağbal, "Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır" dedi.

"TCMB'NİN TEMEL POLİTİKA ARACI BİR HAFTALIK REPO FAİZ ORANI OLACAK"

Ağbal, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. TCMB enflasyonda yüzde 5 hedefine varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku çerçevesinde kararlı ve uyumlu bir çerçeve sergileyecektir. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini enflasyondaki bu hedef yönelik belirleyecek ve uygulayacağız." 2021 yılında para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulup, uygulanacağını ifade eden Ağbal, "TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak" diye konuştu.

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