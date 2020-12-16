Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın mesajlarını değerlendirdi: TL'ye olan güven artacak!





"TOPLANTI, ÇEŞİTLİ NEDENLERLE MEMNUNİYETLE KARŞILANMALI"



İspanyol BBVA'nın başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da TCMB'nin bugünkü toplantısının çeşitli nedenlerle memnuniyetle karşılanması gerektiğini aktararak, "Birincisi, TCMB, yeni Başkan göreve geldikten sonra antienflasyonist açıklamaları devam ettirdi. İkincisi, piyasalara rehberlik etmek için çok faydalı olacak iletişim politikasını açıkça geliştiriyor. Banka'nın kullandığı dil daha doğrudandı ve bazı zor olanlar da dahil olmak üzere tüm sorular ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Abarca, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve enflasyon tahmini hedefine sadık kalınacağının ortaya konulduğunu belirterek, "Bankanın temel para politikası aracı bir hafta vadeli repo olacak. Geç Likidite Penceresi (GLP) sadece geçici likidite gerilimleri için kullanılacak, para politikası aracı olarak kullanılmayacak. Bu, öngörülebilirlik açısından piyasaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin, döviz rezervlerini kademeli olarak güçlendirmeyi ve bunun uzun dönemli sorun olduğunu kabul ettiğini aktaran Abarca, Türk hükümetinin de enflasyonla mücadele ve Türk varlıklarının çekiciliğini artıracak politikalarla dolarizasyonun azaltılmasına odaklandığını vurguladı.

TCMB iletişiminin ve şeffaflığının artırılacağına işaret eden Abarca, bunun; piyasa beklentilerini yönetmek, hedeflerdeki geçici sapmaları veya beklenmedik şoklar nedeniyle para politikasındaki değişiklikleri açıklamak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Abarca, "Özetle, TCMB'nin açıklamaları önemli ölçüde gelişti ve hem ekonomistler hem de gazeteciler değişimi sosyal medyada kabul ettiler. Ancak bu, TCMB'nin artık işini yapmaya odaklanması gereken uzun vadeli bir strateji. Bu, bir azim ve gerçekleştirme meselesidir. Bir nevi sadece yap politikası... TCMB, bunu yapmada ısrar ederse çok yakında sonuçlar gelmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.