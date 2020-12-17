Son dakika haberi... Altın fiyatları 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini, Covid-19 pandemi dönemiyle beraber güçlendirdi. Tüm dünyayı saran salgının etkisiyle ekonomilerin kapanması sonrası artan belirsizlik riskten kaçan yatırımcıyı altına yöneltti. Bu duruma merkez bankalarının ve politika yapıcıların tarihte emsali görülmemiş bir şekilde uyguladıkları teşvik politikaları eklenince altın fiyatları tarihi zirveleri gördü.
ALTIN FİYATLARININ İKİ KATALİZÖRÜ: BOL LİKİDİTE VE ARTAN BELİRSİZLİK
Altın fiyatları için katalizör etki yapan iki önemli etmen öne çıktı; bol likidite ve artan belirsizlik. Ekonomileri desteklemek için uygulanan faiz politikaları, buradaki reel getiriyi negatife çekince pozitif reel getiri arayan yatırımcıların bir kısmı altına yönelirken bir kısmı da hisse senetlerini tercih etti.
Küresel salgına yönelik ikinci dalga endişelerini ve ABD-Çin gerginliğini fiyatlayan Ons altın 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Tarihi rekorun ardından gevşeme hareketi içerisine giren ons altının, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Koronavirüs aşısını bulduk' açıklamasıyla düşüşü derinleşti. Diğer şirketlerden de gelen aşı haberleriyle ons altın 30 Kasım tarihinde 1764 dolarla 4 ayın en düşük seviyesini gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL İLE YÖN BULUYOR
Yurt içinde gram altın ise on altın ve dolar/TL tarafından esen rüzgarlarla yön buldu. Pandemi döneminde daha çok ons altından gelen rüzgârı alan gram altın, sonbahar aylarıyla birlikte aşı haberleriyle darbe yiyen ons altından ayrışarak dolar/TL'nin yükselişinden yön bularak 6 Kasım tarihinde 540 lirayı görerek kendi tarihi rekorunu kırdı.
Bu tarihten sonra şirketlerin koronavirüs aşılarının etkinliklerini duyurmaya başlamasıyla ons altında aşağı yönlü hareketler başlamasıyla gram altında gevşemeye başladı.
DOLAR/TL SERT DÜŞTÜ ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI
Yurt içinde, ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleriyle dolar/TL'de sert düşüşler başlayınca gram altın fiyatları da hızlı bir geri çekilme yaşayarak, 30 Kasım tarihinde aşağıda 440 TL'yi gördü.
Aralık ayıyla beraber altın fiyatları kısmen bir yükseliş hareketi görüldü. Bu duruma etki eden en büyük unsur, koronavirüs vaka sayılarının beklenenden hızlı artması sonrası piyasalarda teşvik beklentilerinin artması oldu.
2021 YILI ENDÜSTRİYEL EMTİANIN YILI OLABİLİR
Uzmanlar, 2021 yılında dünyada ekonomilerde, sanayilerde çarkların dönmesiyle beraber endüstriyel emtialara talebin artabileceğini ifade ederken, özellikle son dönemde artan petrol fiyatlarının artık toparlanmanın başladığına işaret olduğunu belirtti. Analistler özellikle gümüş ve bakır gibi sanayide kullanılan emtiaların altın fiyatlarından pozitif ayrışabileceğini ifade etti.
TEŞVİK BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ FRENLEDİ
Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı ve varlık alımını 500 milyon euro artırdı. ECB'nin faiz kararının ardından bu hafta Fed faizleri değiştirmediğini açıkladı ve varlık alımlarını aylık 120 milyar dolar olarak sürdüreceğini açıkladı.
İki dev bankanın varlık alımları ile piyasayı desteklemesi ons altında düşüşü frenledi ve 1850 dolar bandında tutunmasını sağladı. Uzmanlar özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1800 dolar seviyesine dikkat çekti. Bu seviyenin altında satışların derinleşebileceğini ifade ederek, teknik olarak 1620 dolar seviyesine kadar yolun açık olduğu bildirildi.
ALTININ İKİ KRİTİĞİ KALDI
Altın fiyatlarının artık önünde iki kritiği kaldı. ABD tarafından gelebilecek teşvik paketi ve koronavirüs aşısı uygulamalarının gelişmeleri.
ABD tarafından gelebilecek teşvik beklentileri altın fiyatları için kısa vadede yukarı yönlü hareketi desteklemesi beklenirken, koronavirüs aşısı uygulamalarından gelebilecek olumlu haberler ise altın fiyatları için aşağı yönlü baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor.
KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ DAĞILIRSA ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARABİLİR
Uzmanlar dünyada bol likiditenin süreceğini ancak artık teşvik paketlerinin son uygulamalarının görüldüğünü ifade ederek bu durumun altın fiyatları için aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceğini açıkladı. Nitekim aşı ile koronavirüs belirsizliğinin ortadan kalkacağı beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda altının güvenli liman gömleğini çıkarabileceği öne çıktı.
DOLAR KURU 19 KASIM'DA 7.50 LİRAYI GÖRDÜ
Dolar kuru 6 Kasım tarihinde gördüğü 8.58 lira seviyesinin ardından ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleriyle sert düşüş yaşadı. Dolar kuru Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi yönünde aldığı 475 baz puanlık faiz kararı ile 19 Kasım tarihinde 7.50 lira seviyesine kadar geri çekildi. Bu tarihten sonra dolar kuru çoğunlukla 7.75-7.90 aralığında bant hareketi izledi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası kısa süreli bir yükseliş hareketi olsa da dolar kuru yeniden bant 7.80 lira civarına çıpalandı.
DOLAR BANT HAREKETİ İZLİYOR
Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşmeye gitmesi, enflasyon hedefli politika izleyeceğini kararlılıkla vurgulaması, ileriye dönük verdiği mesajlarda gerektiğinde parasal duruşun sıkılaşacağının öne çıkması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle dolar/TL'nin son 1 ayı izlendiğinde hareketlerin istikrar kazandığı ve belli bir bantta dalgalandığı görüldü.
DOLARİZASYON EĞİLİMİ TERSİNE DÖNEBİLİR
Yabancı ekonomistler piyasa dostu açıklamaların TL varlıkların cazibesini artıracağını ifade ederek, Merkez Bankası'nın Ortodoks mesajlar verdiğini vurguladı. Yabancı ekonomistler, ekonomideki bu yeni dönemde yabancı yatırımcıların güvenini artıracağını ve dolarizasyon eğiliminin tersine döneceği beklentisinin oluştuğunu belirtti.
DOLAR KURUNUN KRİTİĞİ ENFLASYON OLACAK
Dolar kurunun kritiği enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti.
HSBC 2021 YILI İÇİN DOLAR TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ
Ekonomide bu gelişmeler sonrası HSBC, 2021 yılı için dolar/TL tahminini revize etti. Banka 2021 yılı sonu dolar kuru tahminini 7.70 liradan 7.10 liraya düşürdü. Bu duruma gerekçe olarak, ekonomi yönetiminin geleneksel politikaya geçişi olarak açıkladı.
BORSA İSTANBUL REKORDAN REKORA KOŞTU
Borsa İstanbul 30 Ekim tarihinde 1112 puandan günü tamamladı. Bu tarihten itibaren hızlı bir yükseliş hareketi içerisine giren endeks son 2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi 17 Aralık tarihinde 1409 puanı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yüzde 25'i aşan bu primlenme ile analistler Borsa İstanbul'un Boğa Piyasası içerisinde olduğunu vurguladı.
BORSA İSTANBUL'UN KRİTİĞİ UCUZ OLMASI
Borsa İstanbul'un en büyük kritiği, emsallerinden oldukça ucuz olması. Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin piyasalarda realize olmaya başlamasıyla TL varlıklarının cazibesinin artması durumunun öne çıkması beklenirken, koronavirüs belirsizliğinin dağılmasıyla dünyada artan bol likiditenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geleceği düşünülüyor.
BIST 100 DOLAR BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERİNE YAKIN
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dolar bazında incelendiğinde 170-180 puanda yer alıyor. Bu seviyeler endeksin dolar bazında oldukça ucuz olduğunu gösteriyor. Nitekim BIST 100 en son bu seviyeleri yaklaşık 11 yıl önce 2008 küresel ekonomik krizinin hemen ardından görmüştü. Bu tarihten itibaren ivmelenen endeks, dolar bazında 2010 yılının son aylarında 500 puana kadar yükseldi.
DOLAR KURUNDAKİ ÇIPALANMA YABANCI İLGİSİNİ ARTIRABİLİR
Dolar kurundaki çıpalanmanın zaman içinde kendini göstermesiyle ucuzluk algısının getirdiği cazibesiyle Türkiye piyasası yabancı yatırımcının gözdesi haline gelebilir. Bu durum Borsa İstanbul'da yeni rekorları beraberinde getirebilir. Borsa İstanbul'da yükseliş sürerken zaman zaman kar satışları görülebileceğini ve geri çekilmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.
YERLİ YATIRIMCI İLE REKOR KIRAN BORSA YABANCI İLE YENİ REKORLARA GEBE
Pandemi döneminde faizlerin negatif getiri sağlaması ve genişlemeci para-mali politikaların etkisiyle Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı neredeyse ikiye katlandı. Kasım ayındaki artışla Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 16 ay arttı. Bu performans Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş rekoru olarak kayda geçti. Yerli ile tüm zamanların rekorunu kıran endeksin, koronavirüste olumlu gelişmeler yaşanması durumunda, yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla beraber yeni rekorlar görmesinin muhtemel olduğu beklentisi öne çıktı.
Uzmanlar Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinin piyasa/defter değerinin oldukça altında olduğuna dikkat çekerek, pandemi döneminde geri kalmış, ulaştırma, turizm ve BIST 30 hisselerinin cazibesini koruduğunu açıkladı.
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