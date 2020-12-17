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HABER! yükselecek mi? ve dolar kurunda beklentiler neler?…İşte piyasanın kritikleri!

haberi... pandemi döneminde tarihi zirveleri görürken, dünyada borsalar bol likiditenin etkisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor üstüne rekor kırdı. Bununla beraber 2020 yılında yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları hiç şüphesiz ve hisse senetleri oldu. pandemi döneminde değişen yatırımcı tercihleri, 2021 yılı yaklaştıkça farklılaşmaya devam ediyor. Özellikle uygulamalarının başlaması ve teşvik politikaları yatırımcıların radarında yer alıyor. Yerli yatırımcının ’a ilgisi artarken, dolar ve altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son dönemde altın fiyatları gevşeme hareketi gösterirken, İstanbul da rekor üstüne rekor kırıldı. ise belli bir bant aralığında hareketini sürdürüyor. İşte altın fiyatları, ve borsada fiyatlamalarda öne çıkan kritik gelişmeler…

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:54 Son Güncelleme: 17.12.2020 13:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

haberi... 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini, Covid-19 pandemi dönemiyle beraber güçlendirdi. Tüm dünyayı saran salgının etkisiyle ekonomilerin kapanması sonrası artan belirsizlik riskten kaçan yatırımcıyı altına yöneltti. Bu duruma merkez bankalarının ve politika yapıcıların tarihte emsali görülmemiş bir şekilde uyguladıkları teşvik politikaları eklenince fiyatları tarihi zirveleri gördü.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

ALTIN FİYATLARININ İKİ KATALİZÖRÜ: BOL LİKİDİTE VE ARTAN BELİRSİZLİK

için katalizör etki yapan iki önemli etmen öne çıktı; bol likidite ve artan belirsizlik. Ekonomileri desteklemek için uygulanan faiz politikaları, buradaki reel getiriyi negatife çekince pozitif reel getiri arayan yatırımcıların bir kısmı altına yönelirken bir kısmı da hisse senetlerini tercih etti.

Küresel salgına yönelik ikinci dalga endişelerini ve ABD-Çin gerginliğini fiyatlayan 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Tarihi rekorun ardından gevşeme hareketi içerisine giren ons altının, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in ' aşısını bulduk' açıklamasıyla düşüşü derinleşti. Diğer şirketlerden de gelen aşı haberleriyle ons 30 Kasım tarihinde 1764 dolarla 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL İLE YÖN BULUYOR

Yurt içinde ise on ve dolar/TL tarafından esen rüzgarlarla yön buldu. Pandemi döneminde daha çok ons altından gelen rüzgârı alan gram altın, sonbahar aylarıyla birlikte aşı haberleriyle darbe yiyen ons altından ayrışarak dolar/TL'nin yükselişinden yön bularak 6 Kasım tarihinde 540 lirayı görerek kendi tarihi rekorunu kırdı.

Bu tarihten sonra şirketlerin aşılarının etkinliklerini duyurmaya başlamasıyla ons altında aşağı yönlü hareketler başlamasıyla gram altında gevşemeye başladı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR/TL SERT DÜŞTÜ ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Yurt içinde, ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleriyle dolar/TL'de sert düşüşler başlayınca gram da hızlı bir geri çekilme yaşayarak, 30 Kasım tarihinde aşağıda 440 TL'yi gördü.

Aralık ayıyla beraber fiyatları kısmen bir yükseliş hareketi görüldü. Bu duruma etki eden en büyük unsur, vaka sayılarının beklenenden hızlı artması sonrası piyasalarda teşvik beklentilerinin artması oldu.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

2021 YILI ENDÜSTRİYEL EMTİANIN YILI OLABİLİR

Uzmanlar, 2021 yılında dünyada ekonomilerde, sanayilerde çarkların dönmesiyle beraber endüstriyel emtialara talebin artabileceğini ifade ederken, özellikle son dönemde artan petrol fiyatlarının artık toparlanmanın başladığına işaret olduğunu belirtti. Analistler özellikle gümüş ve bakır gibi sanayide kullanılan emtiaların fiyatlarından pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

TEŞVİK BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ FRENLEDİ

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı ve varlık alımını 500 milyon euro artırdı. ECB'nin faiz kararının ardından bu hafta Fed faizleri değiştirmediğini açıkladı ve varlık alımlarını aylık 120 milyar dolar olarak sürdüreceğini açıkladı.

İki dev bankanın varlık alımları ile piyasayı desteklemesi ons altında düşüşü frenledi ve 1850 dolar bandında tutunmasını sağladı. Uzmanlar özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1800 dolar seviyesine dikkat çekti. Bu seviyenin altında satışların derinleşebileceğini ifade ederek, teknik olarak 1620 dolar seviyesine kadar yolun açık olduğu bildirildi.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

ALTININ İKİ KRİTİĞİ KALDI

fiyatlarının artık önünde iki kritiği kaldı. ABD tarafından gelebilecek teşvik paketi ve uygulamalarının gelişmeleri.

ABD tarafından gelebilecek teşvik beklentileri için kısa vadede yukarı yönlü hareketi desteklemesi beklenirken, aşısı uygulamalarından gelebilecek olumlu haberler ise altın fiyatları için aşağı yönlü baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ DAĞILIRSA ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARABİLİR

Uzmanlar dünyada bol likiditenin süreceğini ancak artık teşvik paketlerinin son uygulamalarının görüldüğünü ifade ederek bu durumun için aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceğini açıkladı. Nitekim aşı ile belirsizliğinin ortadan kalkacağı beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda altının güvenli liman gömleğini çıkarabileceği öne çıktı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR KURU 19 KASIM'DA 7.50 LİRAYI GÖRDÜ

6 Kasım tarihinde gördüğü 8.58 lira seviyesinin ardından ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleriyle sert düşüş yaşadı. Dolar kuru Merkez Bankası'nın beklentisi yönünde aldığı 475 baz puanlık faiz kararı ile 19 Kasım tarihinde 7.50 lira seviyesine kadar geri çekildi. Bu tarihten sonra dolar kuru çoğunlukla 7.75-7.90 aralığında bant hareketi izledi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası kısa süreli bir yükseliş hareketi olsa da dolar kuru yeniden bant 7.80 lira civarına çıpalandı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR BANT HAREKETİ İZLİYOR

Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşmeye gitmesi, enflasyon hedefli politika izleyeceğini kararlılıkla vurgulaması, ileriye dönük verdiği mesajlarda gerektiğinde parasal duruşun sıkılaşacağının öne çıkması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle dolar/TL'nin son 1 ayı izlendiğinde hareketlerin istikrar kazandığı ve belli bir bantta dalgalandığı görüldü.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLARİZASYON EĞİLİMİ TERSİNE DÖNEBİLİR

Yabancı ekonomistler dostu açıklamaların TL varlıkların cazibesini artıracağını ifade ederek, Merkez Bankası'nın Ortodoks mesajlar verdiğini vurguladı. Yabancı ekonomistler, ekonomideki bu yeni dönemde yabancı yatırımcıların güvenini artıracağını ve dolarizasyon eğiliminin tersine döneceği beklentisinin oluştuğunu belirtti.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR KURUNUN KRİTİĞİ ENFLASYON OLACAK

Dolar kurunun kritiği enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

HSBC 2021 YILI İÇİN DOLAR TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Ekonomide bu gelişmeler sonrası HSBC, 2021 yılı için dolar/TL tahminini revize etti. Banka 2021 yılı sonu tahminini 7.70 liradan 7.10 liraya düşürdü. Bu duruma gerekçe olarak, ekonomi yönetiminin geleneksel politikaya geçişi olarak açıkladı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

BORSA İSTANBUL REKORDAN REKORA KOŞTU

30 Ekim tarihinde 1112 puandan günü tamamladı. Bu tarihten itibaren hızlı bir yükseliş hareketi içerisine giren endeks son 2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi 17 Aralık tarihinde 1409 puanı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yüzde 25'i aşan bu primlenme ile analistler İstanbul'un Boğa Piyasası içerisinde olduğunu vurguladı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

BORSA İSTANBUL'UN KRİTİĞİ UCUZ OLMASI

'un en büyük kritiği, emsallerinden oldukça ucuz olması. Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin piyasalarda realize olmaya başlamasıyla TL varlıklarının cazibesinin artması durumunun öne çıkması beklenirken, belirsizliğinin dağılmasıyla dünyada artan bol likiditenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geleceği düşünülüyor.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

BIST 100 DOLAR BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERİNE YAKIN

'da BIST 100 endeksi dolar bazında incelendiğinde 170-180 puanda yer alıyor. Bu seviyeler endeksin dolar bazında oldukça ucuz olduğunu gösteriyor. Nitekim BIST 100 en son bu seviyeleri yaklaşık 11 yıl önce 2008 küresel ekonomik krizinin hemen ardından görmüştü. Bu tarihten itibaren ivmelenen endeks, dolar bazında 2010 yılının son aylarında 500 puana kadar yükseldi.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR KURUNDAKİ ÇIPALANMA YABANCI İLGİSİNİ ARTIRABİLİR

Dolar kurundaki çıpalanmanın zaman içinde kendini göstermesiyle ucuzluk algısının getirdiği cazibesiyle Türkiye piyasası yabancı yatırımcının gözdesi haline gelebilir. Bu durum 'da yeni rekorları beraberinde getirebilir. İstanbul'da yükseliş sürerken zaman zaman kar satışları görülebileceğini ve geri çekilmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliyor! Borsa İstanbul ve dolar kurunda beklentiler neler? İşte piyasanın kritikleri! - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

YERLİ YATIRIMCI İLE REKOR KIRAN BORSA YABANCI İLE YENİ REKORLARA GEBE

Pandemi döneminde faizlerin negatif getiri sağlaması ve genişlemeci para-mali politikaların etkisiyle 'da yerli yatırımcı sayısı neredeyse ikiye katlandı. Kasım ayındaki artışla İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 16 ay arttı. Bu performans Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş rekoru olarak kayda geçti. Yerli ile tüm zamanların rekorunu kıran endeksin, koronavirüste olumlu gelişmeler yaşanması durumunda, yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla beraber yeni rekorlar görmesinin muhtemel olduğu beklentisi öne çıktı.

Uzmanlar Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinin /defter değerinin oldukça altında olduğuna dikkat çekerek, pandemi döneminde geri kalmış, ulaştırma, turizm ve BIST 30 hisselerinin cazibesini koruduğunu açıkladı.

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