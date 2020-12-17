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’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? İş Yatırım, 17 Aralık 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:19 ABONE OL
Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 17 Aralık 2020 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020

'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

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Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 17/12/2020
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