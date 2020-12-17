ALTIN FİYATLARININ İKİ KATALİZÖRÜ: BOL LİKİDİTE VE ARTAN BELİRSİZLİK

Altın fiyatları için katalizör etki yapan iki önemli etmen öne çıktı; bol likidite ve artan belirsizlik. Ekonomileri desteklemek için uygulanan faiz politikaları, buradaki reel getiriyi negatife çekince pozitif reel getiri arayan yatırımcıların bir kısmı altına yönelirken bir kısmı da hisse senetlerini tercih etti.

Küresel salgına yönelik ikinci dalga endişelerini ve ABD-Çin gerginliğini fiyatlayan Ons altın 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Tarihi rekorun ardından gevşeme hareketi içerisine giren ons altının, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Koronavirüs aşısını bulduk' açıklamasıyla düşüşü derinleşti. Diğer şirketlerden de gelen aşı haberleriyle ons altın 30 Kasım tarihinde 1764 dolarla 4 ayın en düşük seviyesini gördü.