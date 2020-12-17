Türkiye'nin risk primi pandemi öncesi seviyelere geri geldi

Türkiye'nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) 2020 Mart ayından bu yana ilk defa 350 baz puan seviyesinin altını gördü.

CDS'LER 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ

21 Nisan'da bu yılın zirvesini gören CDS yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, ekonomide yeni dönem ve söylemleri sonrası gerilemişti. Aralık ayı başından bu yana yeniden yükseliş eğiliminde olan CDS perşembe günü 350 baz puanın altına düşerek son 9 ayın en düşüğüne geriledi.

AĞBAL: ENFLASYONDA İYİLEŞME İLE RİSK PRİMDE İSTİKRARLI BİR DÜŞÜŞ GEREKLİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para Ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında, "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, Döviz alım ihalelerine başlamak için bizim açımızdan önemli birer gösterge olacaktır. Bu alanda uygun koşulların oluşması için enflasyon göstergeleri ve enflasyon beklentilerinde kalıcı ve ikna edici bir iyileşme ile risk priminde istikrarlı bir düşüş eğilimi gerektiğinin de bilincindeyiz" demişti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur

CDS PRİMİ NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.