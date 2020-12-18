Bakır fiyatları son 7 yılın zirvesine yükseldi

Bakır fiyatları emtia cephesindeki gerileyen yatırımlara karşı artan talep dolayısıyla görülen fiyat artışlarına paralel olarak 7 yılın zirvesine çıkarak 8 bin doları gördü.

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Özellikle koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı Çin'den gelen kuvvetli talep, stoklardaki düşüş ve dolar endeksindeki zayıflama bakır fiyatlarındaki sert yükselişi destekleyen ana etmenler oldu. Aşılama sürecinin hızlanmasıyla 2021 yılında tüketimin artacağına ilişkin beklentiler de bakırda görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

2011 yılının başlarında 10 bin dolar seviyesinin üzerinde olan bakır fiyatları, 2016 yılının başlarında 4 bin 300 dolara kadar gerilemişti. Bakır 2017-2019 yılları arasında ortalama 6 bin – 7 bin dolar seviyesinde işlem gördü.

KÜRESEL BAKIR STOKLARI ERİDİ

Bakır piyasası yıllık ortalama yüzde 5 civarında üretim beklerken; kötü hava koşulları, devlet müdahaleleri, elektrik kesintileri, cevher kalitelerinin düşük olması ve istihdam tarafında yaşanan anlaşmazlıklar 2017-2019 yıllarında bakır fiyatlarını yukarı çeken etmenler oldu. Pandemi etkisiyle birlikte talep bazlı etmenler bakır fiyatlarında 2015 seviyeleri olan 4 bin 300 doların görülmesine yol açtı.

Mevcut noktada 8.000 dolar seviyesine çıkan bakır fiyatlarında 6 yılın en düşük seviyesine gelen stoklar fiyat artışını destekliyor. 2020 yılının başlarında 0.6 milyon metrik ton olan küresel bakır stokları tam olarak yarı yarıya erimiş durumda.

GOLDMAN SACHS: 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Goldman Sachs bakır fiyatlarında arz-talep dengesinin bozulmasından dolayı 10 bin dolar seviyesinin görülmesini öngördü. Morgan Stanley ise metal fiyatları için 'Bütün sistem boğa' şeklinde açıklamada bulundu.