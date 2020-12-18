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PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: faizlerde değişikliğe gidecek mi?

Türkiye Cumhuriyet () Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tamamına yakını politika faizinde artış olacağını tahmin ederken, beklentilerin medyanı da 150 baz puan oldu.

AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:18 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:18 ABONE OL
TCMB PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.

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AA Finans'ın 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Geçen ay ki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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TCMB PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi?
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