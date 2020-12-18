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ile mutabakat zaptı imzaladı

ile , merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:04 Son Güncelleme: 18.12.2020 14:37 ABONE OL
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
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