Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/12/2020

21 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirket portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2,5mn TL nominal değerli kısmının MKK nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. MKK nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketce 18.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 89,50 TL - 97,00 TL fiyat aralığından toplam 40.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,04 olmuştur. 18.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2,5mn TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.446.250 TL nominal değerli kısmı Şirket portföyünde korunmaktadır.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama (ISFIN, Nötr) paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569 Türk Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul pay piyasasında satılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90mn USD tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: 17/09/2020 tarihli Borsa duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilerek uyarılan Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Diğer yandan, Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi hakkında Borsa İstanbul tarafından duyuru yapılmıştır.
Havacılık: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Kaynak: Dünya
Akfen GYO (AKFGY): Şirket ve iştiraklerinin yeni yatırımlarının finansmanı, mevcut finansal borçların refinansmanı amacıyla 2015 yılında Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka'dan toplam 220.000.000 EUR'luk 10 yıl vadeli kredi finansmanı sağlanmıştı. Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve oteller özelindeki negatif etkisi nedeniyle gelirlerde önemli düşüşe sebep olduğundan ilgili bankalarla mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR'nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varılmış olup, kredi sözleşmelerinin bu kapsamda tadil edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Ege Seramik (EGSER): Şirkete, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından 01/12/2020 tarihinde tebellüğ edilen, 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden, Sendika Yetkilileri ile yetki belgelerinin teatisi toplantısı 16/12/2020 tarihinde yapılmış olup; taraflar, "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme " ilk toplantısını 07/01/2021 tarihinde yapmak üzere anlaşmışlardır.
Ziraat Yatırım
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi kazanılmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından Şirkete "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 11,5mn TL'dir.
Ziraat Yatırım
Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, minibüs, midibüs, otobüs ve trolleybus üretimleri yapan yurtdışı lokasyonlu uluslararası ticari araç üreticisi (OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının satın almalarını kapsayan, 800.000 Euro bedelli ve 2 Yıllık (Aralık-2022 tarihine kadar geçerli) bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Teslimatlar 2021'de başlanacak olup, 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Ziraat Yatırım
Işıklar Enerji (IEYHO): Bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen %100 bağlı ortaklığı Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ''Kolay Birleşme'' işlemi 17.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Böylelikle, Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir.
Ziraat Yatırım