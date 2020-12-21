Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/12/2020

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90mn USD tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür.

Ziraat Yatırım