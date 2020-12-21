Son dakika haber… Altın fiyatları yıl sonu yaklaştıkça hem ons hem de gram tarafında hareketliliğini artırdı. Kasım ayını 1776 dolar seviyesinde kapatan ons altın 1875 doların üzerine yükselirken, aynı dönemde gram altın ise 447 lira seviyesinden 460 liranın üzerinde işlem gördü. Haftanın son işlem gününde ise ons altın fiyatları yataya yakın seyir izlerken, gram altın ise dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle geriledi.
GRAM ALTIN FİYATLARI DOLAR/TL'DEKİ DÜŞÜŞLE GEVŞEDİ
Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin etkisiyle ons altın fiyatları 1764 dolar ile 4 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın ise hem ons tarafından esen ters rüzgarın etkisi hem de dolar/TL'deki sert düşüşün etkisiyle 440 liraya kadar çekildi. Altın fiyatlarında Kasım ayında yaşanan bu gevşemenin ardından dünyada koronavirüs tedbirlerinin yeniden hayata geçirilmesi ekonomik toparlanmaları yavaşlattı. Bu durum piyasalarda teşvik beklentilerini artırarak altın fiyatlarında yönün tekrar yukarı dönmesine neden oldu. Ons altın fiyatları haftayı 1881 dolar seviyesinden kapatırken, gram altın fiyatları ise 461 bandında kaldı. Gram altın fiyatları için güçsüz seyrin en büyük nedeni dolar/TL'deki düşüş hareketi oldu. Dolar/TL haftayı 7.62 liradan kapattı.
GRAM ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı.
Dolar/TL yeni haftaya 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, altın fiyatları ons tarafında saat 08:45 itibariyle 1900 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları ons tarafından aldığı rüzgarla 469 lira bandına yükseldi.
2 UZMAN ALTIN FİYATLARI İÇİN YIL SONU VE 2021 YILI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken, A Para'da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN İÇİN SENARYO NEDİR?
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Altında senaryo nedir?" sorusunu yanıtladı. Ergezen, özellikle pandemi krizi ve riskten kaçınma eğilimiyle beraber ons altına bir yönelim olduğunu ifade ederek, "Ülkelerdeki borçluluklar, pandemi kriziyle ekonomilerin kapanacağı beklentisi alternatif yatırımcı olarak bir değer olan ons altının öne çıkmasına yol açmıştı. Fakat sonrasında aşı haberleriyle beraber altın için bu fiyatlamaların bir miktar geri çekildiğini gördük" dedi.
"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"
Uzman isim, yüksek likidite, düşük faiz, teşvik ve dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisinin ons altın fiyatları için yeniden yükselişi beraberinde getirerek, fiyatlamaların tekrar 1850 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bu anlamda kısa vadede bakacak olursak, 1896-1900 bandı önemli. Bu seviyeyi kısa vadede geçebilir mi? Ben çok olası görmüyorum ki 1850 seviyesi önemliydi. Bu seviyelerinde üzerinde yeni bir denge oluşuyor ons altın fiyatları için. Bu seviyenin yeni destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADELİ DESTEKLERDEN DÖNDÜ"
Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Kısa vade için ise dediğim gibi 1850 dolar seviyesi önemli. Aşı haberleriyle beraber belki bir miktar daha geri çekilme olabilir. Ancak ben ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin altında yılı kapatacağını zannetmiyorum" dedi.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'daki altın fiyatları değerlendirmesi:
Altın fiyatları yükselecek mi? Altında beklentiler neler?
"ALTIN FİYATLARINI AŞAĞI BASKILAYAN EN ÖNEMLİ GELİŞME AŞI HABERLERİ"
FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga "Değerli metallerde yıl sonu ve 2021 yılı beklentin nedir?" sorunu yanıtladı. Otunuga, altın fiyatları için temkinli bir takip olduğunu belirterek, "Burada altın fiyatlarını aşağıya baskılayan bir gelişme aşı haberleri ve bu takibi bütün dünyayı çok yakından ilgilendiriyor" dedi.
"DOLAR ENDEKSİNDEKİ ZAYIF SEYİR ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR"
Uzman isim, altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelerden bir tanesinin de daha zayıf dolar endeksi olduğunu belirterek, "İkinci maddeye baktığımı zamanda, Covid-19 ile vakalar arttıkça daha fazla mali teşvik gerekebilir beklentisi oluşuyor. Bu durumda doları zayıflatarak enflasyon baskısını artırabilir" dedi.
ALTINDA TEKNİK SEVİYELER NELER?
Altın fiyatları için teknik seviyelere değinen Otunuga, "4 farklı fiyat var 2020 için. 1800, 1805, 1850 ve 1900 dolar seviyeleri. Ons altın fiyatları için 2020'de bu fiyatlara bakıyorum" dedi.
"DOLAR ENDEKSİNDEKİ GİDİŞATA GÖRE DEĞERLİ METALLER YÖN BULACAK"
"2021 yılı için hangi diğer değerli metaller takip edilmeli" sorusuna ise uzman isim, "Ben de gümüşü yakından takip ediyorum. Şu anda gümüş ve altın beraber hareket ediyor. Trendler birbirine benziyor. Özellikle 2021'de dolar endeksinin gidişatına göre değerli metaller yön bulacak gibi duruyor ki dolar endeksi de 2.5 yılın seviyesinde" dedi.
İşte FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga'nın A Para'daki o açıklamaları:
SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? | Video