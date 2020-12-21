TÜİK açıkladı: Aralık'ta tüketici güven endeksi değişmedi

Aralık'ta tüketici güven endeksi 80,1 değerinde aynı kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,1 OLDU
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında %0,7 oranında azalarak 66,1 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,9 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,0 iken, Aralık ayında %0,2 oranında azalarak 78,9 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,9 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 78,7 iken, Aralık ayında %5,2 oranında artarak 82,9 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 92,6&NBSP;OLDU
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında %3,8 oranında azalarak 92,6 oldu.TÜİK açıkladı: Türkiye'de konut satışları Kasım’da azaldı SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları geriliyor TÜİK açıkladı: Kasım ayının kazandıranı Borsa İstanbul oldu