Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 1.393,57 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.393,57 puana yükseldi.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile ulaştırma oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.384,43 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.