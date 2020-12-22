Britanya Başbakanı Johnson: Müzakerelerde problemler var

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brexit ticaret müzakerelerinde hala problemler olduğunu, ancak Britanya'nın bir anlaşma olmasa da başarılı olacağına, büyüyeceğine inandığını söyledi.

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"Müzakerelerde pozisyon değişmedi, problemler var" diye konuşan Johnson, bir ticaret anlaşması olmaması halinde ne yaşanacağına ilişkin soruya ise, "Britanya'nın kendi yasalarının tam olarak kontrolünü eline alacağını, kendi balıkçılığının kontrol edebileceğini herkesin anlaması yaşamsal önemde. DTÖ şartları da Britanya için tatmin edici olur. Biz önümüze çıkacak her türlü zorlukla kesinlikle başa çıkabilecek durumdayız" yanıtını verdi.

Avrupa Birliği ile Britanya arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri balıkçılık ve adil rekabet ortamı konularında tıkanmış durumda. Adil rekabet ortamı konusunda ilerlemeler sağlandığı ifade edilse de balıkçılık konusuna henüz bir çözüm ortaya konmuş değil. Britanya, geçiş döneminin sona ereceği 31 Aralık'ta Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılmış olacak.