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! Bakan Pekcan: ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz

haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  olarak, - görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:46 Son Güncelleme: 22.12.2020 16:01 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Pekcan: Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz" dedi

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SON DAKİKA! Bakan Pekcan: Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz
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