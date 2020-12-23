Altın fiyatları düştü brent petrol 50 doların altına sarktı

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle 1900 dolar düzeyinin üzerini test eden spot altın, daha sonra indiği 1870 - 1880 dolar aralığında da tutunamayıp, 1,860 dolar düzeyine geriledi.



Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleri ve ardından ABD petrol stoklarındaki yüksek artışı gösteren veri sonrası 50 doların da altına geriledi.



Ahlatcı Yatırım analizinde, "Hafta başında mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs endişeleri ve Birleşik Krallık'ta kısıtlamaların yürürlüğe girmesi ile Brent petrolde kayıpların derinleşmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise mutasyon ile birlikte artan vaka sayılarının küresel toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması Brent Petrol'de satıcılı görünümün sürmesine neden oldu" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Hafta başında artan koronavirüs endişeleri ve ABD'nin 892 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varması üzerine haftaya sert yükseliş ile başlayan ons altının gün içerisinde takip edilen gelişmeler ve gözlenen kar satışları sonucu kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ABD'de anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken, açıklanan makroekonomik veriler ve dolardaki toparlanma sinyalleri zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden oldu."



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.98 düşüşle 49.42 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 46.45 dolar,

- altın yüzde 0.12 artışla 1,863.60 dolar,

- gümüş yüzde 0.03 artışla 25.21 dolar,

- bakır yüzde 1.64 düşüşle 7,746.00 dolar,

- platin yüzde 0.01 artışla 1,006.94 dolar,

- paladyum yüzde 0.41 artışla 2,323.49 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,003 liraya geriledi.



ABD hampetrol stokları, 18 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 700,000 bin varil yükseldi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 341,000 varil yükseldi.



API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 224,000 varil düşerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 30,000 varil yükseldi.



Rusya'nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, küresel petrol talebinin, piyasaların Covid-19 pandemisinden etkilenmeden önceki düzeylerine, en geç 2022 yılının başlarında döneceğini öngördü.



Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun kararları çerçevesinde yapılacak üretim artışını sağlamak amacıyla, Sibirya'da yedekte bekletilen petrol kuyularının ektive edileceğini de ekledi.



Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

Ons altın fiyatları mutasyon haberleriyle 1900 doları aştı