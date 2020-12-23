Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/12/2020

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." dedi. Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5mn ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1mn 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6mn onsun da kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2mn ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, "Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının %2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı %8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde %12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Genel Müdür Poyraz, teknik hazırlıkların ve finansman çalışmalarının devam ettiğini ve 2 yıl içinde madeni Türk ekonomisine kazandıracaklarını açıkladı (Kaynak: Anadolu Ajansı).



Şirket daha önce 7 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamalarda Söğüt Maden Projesindeki kaynak ve rezerv büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hisse günü %9,94 değer kazanarak 51,65TL seviyesinden kapattı. Kaynak: Anadolu Ajansı