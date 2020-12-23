Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/12/2020

23 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Akbank (AKBNK, Nötr): Dün Akbank payları ile ilgili olarak 6,50TL fiyattan 3.950.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı (AKSANDIK) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla çıkarılmış sermayesinin 554.699.850 TL'den 250.300.150 TL nakden (bedelli) artırılarak 805.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." dedi. Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5mn ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1mn 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6mn onsun da kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2mn ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, "Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının %2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı %8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde %12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Genel Müdür Poyraz, teknik hazırlıkların ve finansman çalışmalarının devam ettiğini ve 2 yıl içinde madeni Türk ekonomisine kazandıracaklarını açıkladı (Kaynak: Anadolu Ajansı).
Şirket daha önce 7 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamalarda Söğüt Maden Projesindeki kaynak ve rezerv büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hisse günü %9,94 değer kazanarak 51,65TL seviyesinden kapattı. Kaynak: Anadolu Ajansı
İş GYO (ISGYO, Nötr): Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılara, Ocak-Mart 2021 dönemi için, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmine göre; kiracıların geçmiş borçlarını kapatması veya ödeme planına bağlamaları şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda kira desteği sağlanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
Diğer yandan, Şirket, halihazırda İş Kuleleri, Kule 2'de kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kira sözleşmelerinin ekspertiz kira değerleri dikkate alınarak bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Pegasus (PGSUS, Nötr): ABD'li uçak leasing şirketi Air Lease Corporation, Pegasus Hava Taşımacılığı'na bir adet yeni Airbus A321-200Neo model yolcu jetini kiralamak için anlaşma sağladı. ALC uzun vadeli kiralamanın yanı sıra sat-kirala sözleşmesi kapsamında Pegasus'tan dört adet Boeing 737-800 uçağını satın alacağını da açıkladı. (Kaynak: Reuters)
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka'nın 17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.
Diğer yandan, GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında 32mn GBP tutarlı ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E paylarında 23/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Demir Çelik: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasım ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla %6,6 artarak 158 milyon 261 bin ton oldu. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %8 artarak 87,7 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi %5,9 düşerek 7,3 milyon tona geriledi. Yine aynı dönemde Avrupa Birliği'nin üretimi %5,5 artarak 12,80 milyona tona yükselirken, ABD'nin üretimi %13,7 gerileyerek 6,12 milyon tona indi. Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de kasımda geçen yılın aynı dönemine göre %11,6 artarak 3,22 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi %11,2 artarak 2,95 milyon tona, Rusya'da üretim %1,9 yükselerek 5,85 milyon tona ulaştı. WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle kasım ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ayın üretim verileriyle revize edilmesinin beklendiği belirtildi. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 düşerek 1 milyar 691milyon 851 bin tona geriledi. Kaynak: Anadolu Ajansı
Peker GYO (PEKGY): Çıkarılmış sermayesi 253.000.000 TL olan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak 1.265.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Kısa Çalışma Ödeneği: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kovid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Kaynak: Bloomberg