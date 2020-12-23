Trump, Kongre'den corona virüs yardım paketinde değişiklik yapılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin dün onayladığı 892 milyar dolar büyüklüğündeki yeni Covid-19 yardım paketi üzerinde değişiklik yapılmasını istedi.

Trump, Kongre'nin onayladığı teşvik paketinde öngörülen tek sefere mahsus olmak üzere herkese ödenmesi öngörülen 600 doların 2000 dolara çıkarılmasını istediğini bildirdi.

Trump yaptığı açıklamada, "Masama geri göndermeyi planlamakta oldukları tasarı öngörülenden çok farklı" ifadelerini kullanırken, tasarı için "Gerçekten rezalet" tanımlamasını yaptı.

Pakette öngörülen paranın Amerikan vatandaşlarına gitmesi gerektiğini ifade eden Trump şunları söyledi: "Paket, Kamboçya'ya 85.5 milyon dolar, Burma'ya 134 milyon dolar, Mısır ve Mısır ordusuna 1.3 milyar dolar yardım içeriyor. Neredeyse Rus askeri teçhizatı satın alacak yasa Pakistan'daki demokrasi ve cinsiyet programları için 25 milyon dolar veriyor. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama'ya da 505 milyon dolar yardım ediliyor."

ABD Başkanı, başkentteki müze ve galerilere de toplamda neden 1 milyar dolardan fazla ödenek ayrıldığını sorguladı.

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