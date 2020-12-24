Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/12/2020

24 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Nötr): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 23 Aralık 2020 tarihinde bağıtlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Karel Elektronik (KAREL): Şirketin 29 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." nin primli sermaye artışına katılarak 100bin Avro karşılığı 743bin TL bedel ile %0,81 oranında ortak olduğu duyurulmuştu. Şirket, 23 Aralık 2020 tarihli "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan primli sermaye artışına 100bin Avro karşılığı 769bin TL bedel ile katılarak toplam pay oranını %1,47'ye yükseltmiştir.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): 23.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 82,00 TL - 86,50 TL fiyat aralığından toplam 124.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sabancı Holding'in CarrefourSA sermayesindeki payı %58,90 olmuştur. 23.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2,5mn TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.274.231 TL nominal değerli kısmı Sabancı Holding portföyünde korunmaktadır.
Ayrıca, Sabancı Holding 23.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 12,01 TL - 12,28 TL fiyat aralığından toplam 243.874 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sabancı Holding'in Teknosa sermayesindeki payı %59,32 olmuştur. 23.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.247.634,61 TL nominal değerli kısmı Sabancı Holding portföyünde korunmaktadır.
Ziraat Yatırım
TOFAŞ (TOASO, Nötr): Şirketin Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrika 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır.
Ziraat Yatırım
Halka Arz: Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, Arzum Ev Aletleri payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.
Savunma: Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin Türkiye'den 40 adet daha 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdiğini söyledi.
Adel Kalemcilik (ADEL): Şirketin Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Bundan sonraki süreçte bir arabulucu atanacak ve görüşmeler devam edecektir.
Ziraat Yatırım
Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile tedarikçi BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin BEB 3D Tasarım tarafından Erzurum ilinde araç şarj üretimine ilişkin yatırımlar ile araç şarj sistemlerinin deneme üretimlerinin tamamlandığı duyurulmuştur.
Şirket ile TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı ile yapılan Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında araç şarj ürünlerimiz söz konusu listeye girmiş ve bu ürünlerimizin ilgili Genel Müdürlüğünün web sitesinde internet ortamında satılmasının önü açılmıştır. Ancak, önümüzdeki dönem içerisinde ülkedeki elektrikli araç kullanımı ve bu konuda altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak satışlar gerçekleşecektir.
Ziraat Yatırım
Rhea Girişim (RHEAG): Şirket ile Çevre Teknolojileri (Greentech) alanında ve enerji depolama ve batarya/akü yönetim sistemi konularında, Teknokent içerisinde faaliyet gösteren iki firma ile 23.12.2020 tarihinde girişim sermayesi yatırımları hususunda görüşmeler yapmak üzere "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Girişim sermayesi yatırımı yapılması kararı alınması durumunda gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.
Ziraat Yatırım