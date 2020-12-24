Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda: Koronavirüs 2008 krizinden daha etkili oldu

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, koronavirüs salgınının global ekonomi üzerinden 2007-2008 dönemindeki global finansal krizden daha fazla etkili olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine yanıt olarak, hükümetler, merkez bankaları ve uluslararası finans örgütlerinin benzeri görülmemiş ölçekte hem parasal hem de mali politika tedirlerini hızla yürürlüğe koyduklarını belirten Kuroda, bu tedbirlerin piyasaların global finansal kriz dönemine göre daha ernken istikrarı geri kazanmalarına yardım ettiğini vurguladı.

Salgının seyri konusunda kayda değer belirsizliğin olduğunu ifade eden Kuroda, tedbirlerin istikrarlı şekilde devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade ederken, Covid-19'un etkkilerini er ya da geç bastırılacağını da belirtti.

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